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Эксперт предсказал снижение цен на газ в Европе после запуска «Северного потока - 2»

Анна Безрукова
11 минут назад

Окончание строительства газопровода "Северный поток - 2" не позволит стабилизировать цены на газ в текущем году. Об этом в интервью ИА "Экономика сегодня" сказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Эксперт предсказал снижение цен на газ в Европе после запуска «Северного потока - 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело в том, что перед началом эксплуатации трубопровод следует сертифицировать в Евросоюзе. А на начальных этапах объемы транзита голубого топлива будут не очень крупными.

Согласно прогнозам Белогорьева, запуск "Северного потока - 2" положительно отразиться на ценах на газ только в 2022 году. Как раз в этот период, как предполагает эксперт, они стабилизируются.

"Объемы незначительные, и они ничего не решают, но проект сформирует хорошие условия для снижения цен на газ к будущему году", - уточнил он.

Напомним, в соответствии с заявлением оператора проекта, Nord Stream 2 AG, газопровод завершен на 99%. Ожидается, что строительство будет закончено в сентябре-октябре этого года. Как уточнил эксперт, строителям осталось пройти примерно 10 километров.

Также сегодня, 20 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проводят встречу в Кремле. Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Василий Стоякин, самым важным вопросом обсуждений между странами остается будущее газового транзита через территорию Украины.

Отмечается, что даже после запуска газопровода "Северный поток - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который потребуется компенсировать. Но "Газпром" не захотел заключать долгосрочные соглашения.

Личный счет,Ангела Меркель,Владимир Путин,Газпром,ЕС,ФБА "Экономика сегодня",
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