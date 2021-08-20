"Попытка посмотреть правде в глаза": Политолог о заявлении Кулебы по Крымскому мосту

"Что касается заявлений по поводу того, что Россия будет полностью контролировать Азовское море, - тоже странно, что они только сейчас это заметили. Хотя это не совсем так, потому что различные украинские политики уже на протяжении многих лет бьют тревогу, что Россия якобы превращает Азовское море чуть ли не в свое внутреннее озеро, что она может в любой момент перекрыть Керченский пролив. Но события показывают, что на самом деле Россия не собирается перекрывать Керченский пролив, ей это совершенно не нужно. Другой вопрос, что если украинские моряки пытаются совершить некую провокацию в духе известной керченской провокации, то, конечно, на это будет ответ. И украинские власти пытаются использовать такие случаи как доказательство того, что Россия якобы хочет перекрыть проход в Азовское море. И мы помним, что Запад в этом подыгрывает. После керченского инцидента были заявления и со стороны Европы, и со стороны США, что якобы Россия нарушает международные правила. А в чем она нарушает? Правила прохода тогда нарушали конкретно украинские корабли. Если бы они их не нарушали - никто бы им не помешал спокойно пройти Керченский пролив. Но они использовали эту провокацию, чтобы раздуть истерию по поводу того, что Россия якобы забирает себе Керченский пролив и Азовское море. Но мы понимаем, что это некая игра на публику. Это развитие традиционной майданной легенды о том, что Украина якобы находится в состоянии войны с Россией. Понятное дело, что если мы поверим в эту сказку, что Россия будет что-то запирать, кого-то не пускать, то Запад, естественно, будет поддакивать, будет поддерживать Украину, будет требовать ввода каких-то санкций и так далее. Но на самом деле никто ничего не запирает, никому не мешает никуда проходить. Пожалуйста, соблюдайте правила, и вам будут рады. И для этого абсолютно не требуется, чтобы они признавали Крым частью России. Есть определенный набор процедур прохода через Керченский пролив. Если их соблюдают - проблем не будет. Но проблема в том, что соблюдать правила они не могут, потому что это полностью разрушает легенду о том, что "Крым - это Украина" и Украина находится в состоянии войны с Россией. Поэтому Кулеба ничего нового не сказал, это очередное дежурное заявление. Прошу обратить внимание, что на Западе к таким высказываниям относятся уже скептически. Если раньше они тоже пытались раздувать эту истерию, то сейчас на такие вещи никто не обращает внимания, потому что надоело", - отметил эксперт.