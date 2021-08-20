"Могла бы помочь вакцинация": эксперт о росте заболеваемости COVID-19 у школьников

Одним из решений, которое могло бы сдержать рост заболеваемости COVID-19 среди школьников, могла бы стать вакцинация старшеклассников. Об этом "Рамблеру" заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
"Видимо надо думать о вакцинировании старших подростков. В других странах это делается. Речь не о первоклашках конечно, но с проведением должных испытаний и получением всех должных разрешений, с корректированием дозы вакцины, это то решение, к которому мы можем обратиться", - заявил он.
Аграновский отметил, что данные о заболеваемости у детей не являются новыми. По его словам, штамм дельта действительно более опасен для детей.
"Штамм лучше "цепляется" на рецептор Ace2. Его мало у детей, хотя много у взрослых и стариков. То есть даже небольшого количества этих рецепторов достаточно для штамма, настолько он заразный", - заявил он.
С другой стороны, вирусолог не считает необходимым вновь вводить дистанционное обучение для школьников.
"К сожалению, это сильно сказывается на качестве образования. Обучение в школе - важный опыт социализации и общения. Удаленка была очень неприятным опытом, это совершенно не то по сравнению с обучением в школе", - добавил он.
Ранее министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом из-за агрессивности нового дельта-штамма. Он призвал родителей вакцинироваться, чтобы минимизировать риски для отпрысков.