"Могла бы помочь вакцинация": эксперт о росте заболеваемости COVID-19 у школьников

"Видимо надо думать о вакцинировании старших подростков. В других странах это делается. Речь не о первоклашках конечно, но с проведением должных испытаний и получением всех должных разрешений, с корректированием дозы вакцины, это то решение, к которому мы можем обратиться", - заявил он.