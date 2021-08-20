Няня, репетитор, уборщица: где заработать пенсионеру

Люди пенсионного возраста могут хорошо зарабатывать, устроившись няней, репетитором, уборщицей и даже официантом. Об этом «Москве 24» сообщила Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

По словам эксперта, есть пул профессий, где возраст не имеет значения. Например, это вакансии уборщицы, курьера, какая-либо техническая работа.

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Кроме того, в период пандемии из-за дефицита кадров пенсионерам стали доступны вакансии, на которые долгое время традиционно брали молодых. В частности, это относится к вакансиям в сфере ресторанного бизнеса и услуг.

«Если раньше говорили, что официантом может быть только молодой человек или девушка определенного возраста, то сейчас вы можете увидеть и пенсионера", – пояснила Митрофанова.

По ее словам, также на рынке труда есть традиционные для пенсионеров высокооплачиваемые вакансии. В первую очередь, речь идет о вакансиях няни. Эксперт отметила, что даже если родители работают удаленно, детям до семи лет нужен присмотр, а мамы, по объективным причинам, скорее возьмут женщину пенсионного возраста, чем молодую девушку. Митрофанова сообщила, что средний заработок няни в Москве сейчас на составляет около 70 тысяч рублей в месяц. В ряде регионов, в первую очередь, там, где добывают нефть, няни могут зарабатывать еще больше. В других регионах няня может зарабатывать 30–40 тысяч рублей в месяц – практически как 30-летний специалист с высшим образованием.

Еще одна высокооплачиваемая для пенсионеров профессия – репетитор. Она подходит для людей с хорошим образованием и профессиональными навыками. Пенсионер может зарегистрироваться как самозанятый или устроиться работать в компанию. Как подчеркнула эксперт, рынок репетиторства гигантский.

«Здесь заработок зависит от нагрузки. К примеру, час репетитора по математике стоит 2,5 тысячи рублей. А теперь представьте, что он берет двух или четырех детей на два часа в день. То, что в Москве уровень заработка у репетиторов доходит до 250 тысяч рублей, абсолютно объективная вещь», - пояснила Митрофанова.

При этом стоимость часа может быть выше, если у репетитора есть ученая степень.

Даже если у пенсионера нет высшего образования, он может зарабатывать достойные деньги, занимаясь уборкой квартир. По словам Митрофановой, раньше эту нишу занимали мигранты. Сейчас она освободилась. При этом уборка не всегда связана с тяжелыми работами – можно поливать цветы или протирать пыль.

По словам эксперта, уборка стоит от 2 до 10 тысяч рублей. Обычно 50% забирает компания, таким образом, на одной уборке пенсионер может заработать от 1 до 5 тысяч рублей.