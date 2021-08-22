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Минтруд РФ уточнил правила получения отцами материнского капитала

Газета.Ruиещё 12
43 минуты назад

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, согласно которому материнский капитал сможет получить отец. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отцам разрешили получать маткапитал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами материнского капитала. Вносимые изменения позволят получать материнский капитал в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем", – отметили в Минтруде.

По действующим правилам на материнский капитал могут претендовать только семьи, в которых оба супруга являются родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью. Нововведение коснется мужчин, которые являются единственными родителями вторых детей, рожденных после 1 января 2007 года, или первых детей, рожденных после 1 января 2020 года.

Личный счет,Минтруд,
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