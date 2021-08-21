Как не потратить лишние деньги в магазинах

Планирование является главным способом уберечь себя от лишних трат в магазинах, заявила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, россиянам следует брать с собой составленный заранее список покупок. Благодаря такому подходу процесс будет более рациональным, отмечает она.

Целесообразно также брать с собой определённую сумму средств, чтобы не возникало лишних соблазнов. При наличии при себе кредитной карты появляется ощущение безлимитности, однако со 100 рублями в кармане можно купить что-то определённое - то, что как раз необходимо для дома, указала эксперт.

Ещё одним способом экономии, по мнению Никитиной, является покупка продуктов через сервисы доставки. Благодаря этому можно приобрести лишь то, что необходимо, не выбрав других продуктов, подчеркнула финансовый консультант.

Покупка товаров со скидками и по акции является самым популярным способом экономии, указала специалист, однако она сомневается в эффективности такого подхода. Никитина объяснила, что иногда товар со скидкой стоит дороже, чем без неё в другом месте. Она считает, что в таком случае можно сравнить цены в разных магазинах.

По словам эксперта, зачастую при дальней поездке в гипермаркет выгода нивелируется ценой на потраченный бензин, в этой связи можно рассматривать «магазины у дома» в качестве мест для покупки товаров.