Раскрыты требования к студентам из-за пандемии

В этом году принципиальных изменений нет: конечно же, это на входе термометрия, конечно же, это санитарная обработка помещений, безусловно, это соблюдение социальной дистанции, ну и средства индивидуальной защиты, всё в совокупности нам уже хорошо знакомое, — рассказал министр.