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В Минобразования назвали требования к студентам из-за пандемии

News.ru
47 минут назад

С началом учебного года в вузах России сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Раскрыты требования к студентам из-за пандемии
Фото: ТАССТАСС

По словам Фалькова, в новом учебном году сохраняются всё те же рекомендации, которые ранее давал Роспотребнадзор.

В этом году принципиальных изменений нет: конечно же, это на входе термометрия, конечно же, это санитарная обработка помещений, безусловно, это соблюдение социальной дистанции, ну и средства индивидуальной защиты, всё в совокупности нам уже хорошо знакомое, — рассказал министр.

Фальков отметил, что подобные меры позволят снизить риски распространения коронавируса, которые продолжают сохраняться.

Ранее Фальков рассказал о том, что российские вузы дадут возможность иностранным студентам привиться от коронавируса.

Личный счет,Валерий Фальков,Минобрнауки,Роспотребнадзор,
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