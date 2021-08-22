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Правила получения пособия для беременных в России изменились

News.ruиещё 2
52 минуты назад

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому пособия беременным женщинам будут начислять только на карту платёжной системы «Мир». Об этом «Российской газете» рассказала адвокат Милана Дадашева.

Изменились правила получения пособий для беременных
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

На карту национальной платёжной системы будут зачисляться пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности. А с 1 октября на «Мир» начнут поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка, — заявила Дадашева.

Распоряжение вступает в силу с 22 августа, при этом адвокат отметила, что эти платежи на карты «Мир» будут получать семьи с низким доходом.

Ранее в Государственной думе напомнили, что малообеспеченные семьи с детьми до семи лет могут получить финансовую поддержку от государства. В ведомстве уточнили, что выплату может оформить любой родитель — гражданин России, который проживает на территории страны.

Личный счет,Госдума,Правительство РФ,"Российская газета",
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