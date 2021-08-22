Изменились правила получения пособий для беременных

На карту национальной платёжной системы будут зачисляться пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности. А с 1 октября на «Мир» начнут поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка, — заявила Дадашева.