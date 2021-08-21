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Мошенники научились красть деньги россиян с помощью «бесплатной пиццы»

Елена Прошина
1 час назад

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев рассказал об изощренной схеме интернет-мошенничества, при которой жертв заманивают бесплатной едой. Об этом сообщает «Коммерсант».

Мошенники научились красть деньги россиян с помощью «бесплатной пиццы»
Фото: ТАССТАСС

Злоумышленники организовали в интернете от имени известных банков фейковую акцию по раздаче бесплатной пиццы, сообщил Трухачев. По его подсчетам, на данный момент в Сети существует около десятка фальшивых доменов, участвующих в аферах. В их наименованиях используются слова «free» и «besplatno».

Мошенники стали представляться сотрудниками интернет-магазинов

После того как жертва попадает на такой мошеннический сайт по рекламной ссылке, от нее требуют ввести свою фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона. Далее гражданину предлагается два раза ввести код из пришедших на его телефон SMS-сообщений. После этого злодеи получают доступ к банковским счетам жертвы.

Отмечается, что изначально мошеннические сайты имели в своем названии имя «Альфа-банка», например, alfa-bank-pizza.ru или darim-pizza-alfabank.ru. Позднее из адресов фишинговых доменов пропали упоминания банкв. Теперь там остались лишь сочетания букв, говорящих о бесплатной пицце.

Личный счет,Альфа-банк,
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