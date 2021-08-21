Мошенники научились красть деньги россиян с помощью «бесплатной пиццы»

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев рассказал об изощренной схеме интернет-мошенничества, при которой жертв заманивают бесплатной едой. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Злоумышленники организовали в интернете от имени известных банков фейковую акцию по раздаче бесплатной пиццы, сообщил Трухачев. По его подсчетам, на данный момент в Сети существует около десятка фальшивых доменов, участвующих в аферах. В их наименованиях используются слова «free» и «besplatno».

После того как жертва попадает на такой мошеннический сайт по рекламной ссылке, от нее требуют ввести свою фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона. Далее гражданину предлагается два раза ввести код из пришедших на его телефон SMS-сообщений. После этого злодеи получают доступ к банковским счетам жертвы.