Изменились правила получения пособия для беременных

С 22 августа вступает в силу распоряжение правительства России, согласно которому пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинские организации, отныне будут приходить только на карту «Мир». Ранее власти перевели выплату пенсий исключительно на карту российской национальной платёжной системы.

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Как рассказала «Российской газете» адвокат Милана Дадашева, с 1 октября на карту «Мир» также будут переведены пособия детям из малообеспеченных семей.

По её словам, решение о выплате пособий на карту отечественной платёжной системы связано со стремлением властей исключить зависимость от рисков, связанных с международными сервисами на фоне нестабильной геополитической ситуации.