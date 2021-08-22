Изменились правила получения пособия для беременных

С 22 августа вступает в силу распоряжение правительства России, согласно которому пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинские организации, отныне будут приходить только на карту «Мир». Ранее власти перевели выплату пенсий исключительно на карту российской национальной платёжной системы.
Как рассказала «Российской газете» адвокат Милана Дадашева, с 1 октября на карту «Мир» также будут переведены пособия детям из малообеспеченных семей.
По её словам, решение о выплате пособий на карту отечественной платёжной системы связано со стремлением властей исключить зависимость от рисков, связанных с международными сервисами на фоне нестабильной геополитической ситуации.
Ранее «Секрет» писал, что карта «Мир» оказалась в России популярнее Visa и Mastercard — ею пользуются 42% держателей банковских карт в России. Отечественный платёжный инструмент используют бюджетники, льготники, а также граждане с низкими доходами. В то же время «Мир» активно проникает в финансовую систему страны благодаря выгодным кешбэкам, а также востребованности среди жителей Крыма, где из-за санкций иностранные платёжные системы недоступны.