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Выплаты только на карту «Мир». В России изменились правила получения пособия для беременных

Секрет Фирмыиещё 3
1 час назад

С 22 августа вступает в силу распоряжение правительства России, согласно которому пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинские организации, отныне будут приходить только на карту «Мир». Ранее власти перевели выплату пенсий исключительно на карту российской национальной платёжной системы.

Изменились правила получения пособия для беременных
Фото: PixabayPixabay

Как рассказала «Российской газете» адвокат Милана Дадашева, с 1 октября на карту «Мир» также будут переведены пособия детям из малообеспеченных семей.

По её словам, решение о выплате пособий на карту отечественной платёжной системы связано со стремлением властей исключить зависимость от рисков, связанных с международными сервисами на фоне нестабильной геополитической ситуации.

Ранее «Секрет» писал, что карта «Мир» оказалась в России популярнее Visa и Mastercard — ею пользуются 42% держателей банковских карт в России. Отечественный платёжный инструмент используют бюджетники, льготники, а также граждане с низкими доходами. В то же время «Мир» активно проникает в финансовую систему страны благодаря выгодным кешбэкам, а также востребованности среди жителей Крыма, где из-за санкций иностранные платёжные системы недоступны.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Visa,НСПК,Правительство РФ,
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