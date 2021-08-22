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Назван простой способ защитить банковскую карту от мошенников

Российская Газетаиещё 8
1 час назад

Банковские карты с написанными на них предупреждениями могли бы защитить данные клиентов от телефонных мошенников. Об этом интервью радио Sputnik рассказал врач-психиатр и психолог Александр Федорович.

Назван простой способ защитить банковскую карту от мошенников
Фото: ТАССТАСС

"По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: "Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код", - уточнил он.

По мнению Федоровича, эта надпись заставляла бы человека задуматься, перед тем как сообщать по телефону данные.

Поскольку такие карты пока не выпускаются, психиатр предложил наклеивать на них стикеры с соответствующей надписью. Особенно полезным такой прием стал для пожилых людей, добавил он.

Федорович также предложил запретить сотрудникам банков звонить возрастным клиентам. "Из банков не должны звонить пожилым людям, они должны сами идти в банк и там разговаривать. Вот тогда пожилые люди будут защищены. Пока этого нет", - заключил собеседник.

Личный счет,ИА Sputnik,
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