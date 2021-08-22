Назван простой способ защитить банковскую карту от мошенников

Банковские карты с написанными на них предупреждениями могли бы защитить данные клиентов от телефонных мошенников. Об этом интервью радио Sputnik рассказал врач-психиатр и психолог Александр Федорович.

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"По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: "Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код", - уточнил он.

По мнению Федоровича, эта надпись заставляла бы человека задуматься, перед тем как сообщать по телефону данные.

Поскольку такие карты пока не выпускаются, психиатр предложил наклеивать на них стикеры с соответствующей надписью. Особенно полезным такой прием стал для пожилых людей, добавил он.