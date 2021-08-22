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В ПФР назвали категории россиян, которые лишатся пенсии

Ювелина Бернст
20 минут назад

В пенсионном фонде России (ПФР) назвали категории граждан, которые останутся без страховой пенсии, передает Ura.ru.

В ПФР назвали категории россиян, которые лишатся пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К таким гражданам относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые, работающие за рубежом, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Кроме того, в этот список входят люди, проживающие в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование, а также адвокаты с пенсией по выслуге лет или с пенсией по инвалидности.

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В ПФР объяснили, что им не будут платить пенсию, потому что они не перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Они формируют свою пенсию самостоятельно, в том числе через добровольные взносы. Чтобы перечислять взносы, нужно зарегистрироваться в ПФР в качестве страхователя, добавили в пенсионном фонде.

В сентябре будет проведен перерасчет пенсий для отдельных категорий жителей страны. Прибавку к пенсии получат граждане старше 80 лет, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, проработавшие там 15 и 20 лет соответственно, а также закрывшие ИП в мае текущего года.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,РИА Ura.ru,
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