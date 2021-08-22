В ПФР назвали категории россиян, которые лишатся пенсии

В пенсионном фонде России (ПФР) назвали категории граждан, которые останутся без страховой пенсии, передает Ura.ru.

К таким гражданам относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые, работающие за рубежом, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Кроме того, в этот список входят люди, проживающие в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование, а также адвокаты с пенсией по выслуге лет или с пенсией по инвалидности.

В ПФР объяснили, что им не будут платить пенсию, потому что они не перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Они формируют свою пенсию самостоятельно, в том числе через добровольные взносы. Чтобы перечислять взносы, нужно зарегистрироваться в ПФР в качестве страхователя, добавили в пенсионном фонде.