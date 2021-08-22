Путин предложил выплатить военным по 15 000 рублей

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил произвести единовременные выплаты военным. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года < > в среднем [в размере] 15 тысяч рублей», - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе этого мероприятия планировалось обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами.