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Путин предложил выплатить военным по 15 000 рублей

Елена Прошина
51 минуту назад

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил произвести единовременные выплаты военным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин предложил выплатить военным по 15 000 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года < > в среднем [в размере] 15 тысяч рублей», - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе этого мероприятия планировалось обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами.

Напомним, что с начала текущего августа все российские семьи с детьми-школьниками получают единовременные выплаты в размете 10 000 на каждого ребенка, который 1 сентября этого года пойдет в школу.

Личный счет,Владимир Путин,Единая Россия,
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