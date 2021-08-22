Путин предложил выплатить военным по 15 000 рублей

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил произвести единовременные выплаты военным. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года < > в среднем [в размере] 15 тысяч рублей», - сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в ходе этого мероприятия планировалось обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами.
Напомним, что с начала текущего августа все российские семьи с детьми-школьниками получают единовременные выплаты в размете 10 000 на каждого ребенка, который 1 сентября этого года пойдет в школу.