Путин обязал банки вернуть россиянам списанные за долги деньги

Банки должны вернуть россиянам списанные в счет погашения кредитов средства, полученные в качестве государственной поддержки, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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Президент отметил, что средства, которые граждане получают от государства в сфере социальных выплат, особенно связанных с подготовкой к школе, должны быть защищены. Сейчас защита этих средств поддержки, по словам Путина, недостаточно эффективна.

"Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", - поручил банкам Путин.

Он призвал Госдуму разработать соответствующий нормативный акт. Глава государства пообещал поддержать такой документ. Он подчеркнул, что это тот самый случай, который не подпадает под общие правило "закон обратной силы не имеет".