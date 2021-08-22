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Путин обязал банки вернуть россиянам списанные за долги деньги

Ювелина Бернст
49 минут назад

Банки должны вернуть россиянам списанные в счет погашения кредитов средства, полученные в качестве государственной поддержки, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин обязал банки вернуть россиянам списанные за долги деньги
Фото: ТАССТАСС

Президент отметил, что средства, которые граждане получают от государства в сфере социальных выплат, особенно связанных с подготовкой к школе, должны быть защищены. Сейчас защита этих средств поддержки, по словам Путина, недостаточно эффективна.

"Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", - поручил банкам Путин.

Он призвал Госдуму разработать соответствующий нормативный акт. Глава государства пообещал поддержать такой документ. Он подчеркнул, что это тот самый случай, который не подпадает под общие правило "закон обратной силы не имеет".

Путин распорядился выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент также заявил о необходимости повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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