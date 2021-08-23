Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Лавров перечислил выгоды «Северного потока - 2» для Европы

Анна Безрукова
1 час назад

Утверждения некоторых стран Европы, что газопровод "Северный поток-2" приведет к усилению их зависимости от газа из России, являются необоснованными. Газопровод будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы на десятки лет вперед. Такую позицию озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр Немзет».

Лавров перечислил выгоды «Северного потока - 2» для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы видим строительство газопровода "Северный поток-2" в качестве исключительно коммерческого, взаимовыгодного проекта. Утверждения по поводу того, что он повысит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", — отметил он.

По словам Сергея Лаврова, после ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию обеспечится дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без наращивания его объемов на данный момент. А стабильные поставки газа потребителям стран Европы можно будет наладить по самому короткому пути, что уменьшит "экологический след" от его транспортировки.

"В результате, в стратегическом плане "СП-2" приведет к укреплению энергобезопасности Европы на десятки лет вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте столицы европейских стран твердо выступают за окончание строительства газопровода", — сказал глава российского МИД.

Напомним, "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Газопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии.

Личный счет,Сергей Лавров,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители