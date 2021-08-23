Лавров перечислил выгоды «Северного потока - 2» для Европы

Утверждения некоторых стран Европы, что газопровод "Северный поток-2" приведет к усилению их зависимости от газа из России, являются необоснованными. Газопровод будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы на десятки лет вперед. Такую позицию озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр Немзет».

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"Мы видим строительство газопровода "Северный поток-2" в качестве исключительно коммерческого, взаимовыгодного проекта. Утверждения по поводу того, что он повысит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", — отметил он.

По словам Сергея Лаврова, после ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию обеспечится дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без наращивания его объемов на данный момент. А стабильные поставки газа потребителям стран Европы можно будет наладить по самому короткому пути, что уменьшит "экологический след" от его транспортировки.

"В результате, в стратегическом плане "СП-2" приведет к укреплению энергобезопасности Европы на десятки лет вперед. Именно поэтому заинтересованные в проекте столицы европейских стран твердо выступают за окончание строительства газопровода", — сказал глава российского МИД.