Цены на авиабилеты рекордно упали

Средний чек авиабилета по России «туда-обратно» на одного человека за период до конца 2021 года стал меньше на 30% по отношению к прошлому году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса Kupibilet.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тысячи рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тысячи рублей», — указали в сервисе.

В крупной авиакомпании указали на увеличение перевозчиками провозной емкости почти на 24 миллиона кресел. Как отмечается, это повлекло за собой обрушение цен. Инициатива связана «с отсутствием более широких возможностей для полетов за рубеж», отметила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

В S7 Group, в свою очередь, отметили, что затраты авиаперевозчиков увеличиваются. Это, по словам участников рынка, связано с ростом стоимости авиатоплива и горюче-смазочных материалов, отменой моратория на повышение ставок аэропортами и ростом стоимости владения лайнером в рублевом эквиваленте.

«Это ставит перевозчиков в более тяжелое положение, чем в первую постковидную зиму», — заявила представитель группы.

Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики, отметил, что август является самым критическим периодом для авиакомпаний на фоне падения глубины продаж.