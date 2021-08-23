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Россиянам предложили «бархатный» отдых в Болгарии за 3,5 тысячи рублей

News.ru
49 минут назад

Российским туристам предложили посетить Болгарию в разгаре бархатного сезона за 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте портала Tourdom.ru.

Россиянам предложили перелет в Варну за ₽3,3 тыс.
Фото: varna.bgvarna.bg

Отмечается, что наиболее бюджетный авиабилет в одну сторону из Москвы в Варну 31 августа обойдётся путешествующему в 3 310 рублей. При этом время в пути составит порядка 2,5 часов. Перевозку этого рейса осуществит авиакомпания Bulgaria Air.

При этом поездка туда-обратно по этому направлению обойдется потенциальному покупателю в 24 139 рублей с ручной кладью, но без багажа. За 8 913 рубля можно оформить багаж весом до 23 килограммов. Перелеты на маршруте будут выполняться российским авиаперевозчиком S7.

Авиасообщение между Россией и Болгарией было восстановлено в конце июня после закрытия границ в связи с распространением коронавирусной пандемии.

Цены на авиабилеты рекордно упали

Ранее сообщалось, что привитым «Спутником V» россиянам разрешили посещать Болгарию без ПЦР-тестов. Болгарские учёные определили Россию как государство, которое попадает в «оранжевую зону» риска. В связи с этим были введены определённые послабления для граждан РФ.

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