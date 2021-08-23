Дефицит мигрантов поднял зарплаты россиянам

Возникшая в России с начала пандемии нехватка разнорабочих лишь усилилась, что стало драйвером роста средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников. В итоге цены на продукты и услуги также повысились, сообщает РБК.

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В первом полугодии 2021 года зафиксирован рост спроса на разнорабочих, однако нехватка работников-мигрантов, возникшая на фоне пандемии, до сих пор существует, следует из статистики, подготовленной HeadHunter.

Как отмечается, в первом полугодии 2021 года число резюме от соискателей из Средней Азии осталось на том же уровне в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, однако увеличивалось количество вакансий в профобластях, куда активно нанимают приезжих. В результате наблюдается сокращение конкуренции на одно место до одного-двух человек на место с двух—пяти годом ранее. Речь идет о домашнем персонале, работниках, занятых на производстве, в строительстве, транспорте и других.

Увеличивалось число резюме от соискателей из Казахстана и Белоруссии.

«Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился. Рост числа резюме соискателей из стран Средней Азии на 2% означает лишь, что отток прошлого года едва компенсировался», — указала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.