Подготовка к 1 сентября: как выбрать ноутбук для школьника

«Сэкономить на ноутбуке можно, покупая технику «на вырост». Пообщайтесь с ребенком и постарайтесь понять, какая техника будет нужна ему через год-два. Затем, выбрав нужный вариант, сравните цены в разных магазинах, обратите внимание на распродажи, на возможности бонусных программ, на скидки и на другие возможности экономии», — подчеркнул специалист.

Если выделить время на то, чтобы изучить рынок, есть возможность сэкономить до 10% стоимости техники, отметил Кувиков. Он подчеркнул, что старшеклассникам нужен мощный компьютер в связи с тем, что они вынуждены делать рефераты, отчеты, исследования, презентации и многое другое. Эксперт выделил для этих целей ноутбук из-за возможности носить его с собой и наличия определенного функционала. По словам эксперта, в компьютере важны внутренние характеристики. Так, у системы должен быть мощный центральный (CPU) и графический (GPU) процессоры. Для тех, кто увлекается музыкой, будут нужны такие детали, как звуковые карты, наушники, специальные MIDI-клавиатуры и прочие музыкальные устройства, совместимые с ноутбуком.