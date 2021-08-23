Подготовка к 1 сентября: как выбрать ноутбук для школьника

Приобрести ноутбук, который сможет прослужить ребенку несколько лет, возможность есть, несмотря на активное развитие компьютерных технологий. Об этом РИА Новости заявил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
«Сэкономить на ноутбуке можно, покупая технику «на вырост». Пообщайтесь с ребенком и постарайтесь понять, какая техника будет нужна ему через год-два. Затем, выбрав нужный вариант, сравните цены в разных магазинах, обратите внимание на распродажи, на возможности бонусных программ, на скидки и на другие возможности экономии», — подчеркнул специалист.
Если выделить время на то, чтобы изучить рынок, есть возможность сэкономить до 10% стоимости техники, отметил Кувиков. Он подчеркнул, что старшеклассникам нужен мощный компьютер в связи с тем, что они вынуждены делать рефераты, отчеты, исследования, презентации и многое другое. Эксперт выделил для этих целей ноутбук из-за возможности носить его с собой и наличия определенного функционала. По словам эксперта, в компьютере важны внутренние характеристики. Так, у системы должен быть мощный центральный (CPU) и графический (GPU) процессоры. Для тех, кто увлекается музыкой, будут нужны такие детали, как звуковые карты, наушники, специальные MIDI-клавиатуры и прочие музыкальные устройства, совместимые с ноутбуком.
Оптимальным набором будет ноутбук и монитор с возможностью подключения в домашних условиях. Офисный монитор подойдет школьникам, которые развиваются в области компьютерных технологий. Модель с цветопередачей повышенной точности следует выбирать для тех, кто любит визуальные искусства, специальный геймерский монитор с коротким временем отклика – для игроманов, советует Кувиков.