Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Система быстрых платежей позволит вернуть ошибочный платеж

Лера Букина
1 час назад

Банк России создал новый сервис в системе быстрых платежей (СБП), который позволяет возвращать денежные средства плательщика. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе.

Система быстрых платежей позволит вернуть ошибочный платеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный диспутный механизм выступает аналогом чарджбэка. Ранее его применяли банки для возврата ошибочного или мошеннического перевода.

У 130 кредитных учреждений уже есть возможность пользоваться программой чарджбэка, отметили в Национальной системе платежных карт (НСПК). Благодаря сервису возместить средства можно за 15 дней.

Как отмечается, возмещение будет производиться не в обязательном порядке, а по доброй воле финансовых организаций. Это и есть отличие от механизма по операциям с банковскими картами.

«При карточном чарджбэке отсутствие реакции на запрос значит принятие ответственности за неправомерность карточной операции со стороны эквайера и удержание средств в пользу клиента. А при новом претензионном механизме в СБП отсутствие реакции значит, что запрос отклонен и деньги не будут возвращены клиенту», — заявила руководитель группы по борьбе с мошенническими операциями и претензионной работе Райффайзенбанка Марина Кодрян.

В этой связи данный сервис нельзя воспринимать как полноценный аналог карточного чарджбэка, считает она.

ЦБ ограничил размер комиссии банков в системе быстрых платежей. С 1 октября 2021 года максимальная комиссия составит 1,5 тысячи рублей.

Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,НСПК,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители