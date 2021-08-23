Система быстрых платежей позволит вернуть ошибочный платеж

Банк России создал новый сервис в системе быстрых платежей (СБП), который позволяет возвращать денежные средства плательщика. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе.

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Данный диспутный механизм выступает аналогом чарджбэка. Ранее его применяли банки для возврата ошибочного или мошеннического перевода.

У 130 кредитных учреждений уже есть возможность пользоваться программой чарджбэка, отметили в Национальной системе платежных карт (НСПК). Благодаря сервису возместить средства можно за 15 дней.

Как отмечается, возмещение будет производиться не в обязательном порядке, а по доброй воле финансовых организаций. Это и есть отличие от механизма по операциям с банковскими картами.

«При карточном чарджбэке отсутствие реакции на запрос значит принятие ответственности за неправомерность карточной операции со стороны эквайера и удержание средств в пользу клиента. А при новом претензионном механизме в СБП отсутствие реакции значит, что запрос отклонен и деньги не будут возвращены клиенту», — заявила руководитель группы по борьбе с мошенническими операциями и претензионной работе Райффайзенбанка Марина Кодрян.

В этой связи данный сервис нельзя воспринимать как полноценный аналог карточного чарджбэка, считает она.