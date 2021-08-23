Международный валютный фонд (МВФ) предоставил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (special drawing rights, SDR), сообщает РБК. Такая сумма была выделена в рамках антикризисного распределения средств МВФ.

Издание назвало это распределение историческим по размеру: всего страны-участницы МВФ получили 456 млрд SDR, это эквивалентно $650 млрд. В МВФ рассчитывают, что мера станет «прививкой для мировой экономики» во время коронавирусного кризиса.

SDR представляет собой средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Курс SDR определяют по корзине валют, в которую входят доллар, евро, японская иена, британский фунт и китайский юань.

Чтобы использовать средства SDR вне внутренних транзакций с МВФ, их необходимо конвертировать.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец объяснила, что SDR можно обменять на твердую валюту, заключив соглашение со страной, которая согласится ее предоставить. Также монетизировать SDR можно, запросив валютное финансирование по кредитной программе МВФ.

Страны-участницы МВФ могут занимать, продавать и покупать SDR, а также отдавать их в залог. Так как это не кредитная программа, само по себе распределение SDR не накладывает на страны каких-либо обязательств.

По мнению Донец, Центробанк может добавить новые SDR к своим международным резервам, отдать их более бедной стране в рамках многосторонней программы помощи или предоставить SDR для поддержки Минска (возможно, в долг)/обменять SDR Минска на твердую валюту.

До этого МВФ выпускал SDR на $250 млрд в 2009 году в рамках борьбы с последствиями глобального финансового кризиса.