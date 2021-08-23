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Власти выделят 500 миллиардов рублей на выплаты пенсионерам и военным

Лера Букина
44 минуты назад

На выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим будет необходимо направить около 500 миллиардов рублей бюджетных средств, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Власти выделят 500 миллиардов рублей на выплаты пенсионерам и военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

По словам сенатора, вероятно, единовременные выплаты пенсионерам будут направлены вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия.

«Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года. В бюджете есть необходимые резервы», - подчеркнул Рязанский.

Он назвал эти выплаты хорошим подарком пенсионерам и военнослужащим.

Россияне, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом заявили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области. Досрочную пенсию в таком случае назначают на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако существуют определенные условия.

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