Власти выделят 500 миллиардов рублей на выплаты пенсионерам и военным

На выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим будет необходимо направить около 500 миллиардов рублей бюджетных средств, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.
По словам сенатора, вероятно, единовременные выплаты пенсионерам будут направлены вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия.
«Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года. В бюджете есть необходимые резервы», - подчеркнул Рязанский.
Он назвал эти выплаты хорошим подарком пенсионерам и военнослужащим.
Россияне, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Об этом заявили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области. Досрочную пенсию в таком случае назначают на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако существуют определенные условия.