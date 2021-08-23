Власти выделят 500 миллиардов рублей на выплаты пенсионерам и военным

На выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим будет необходимо направить около 500 миллиардов рублей бюджетных средств, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

По словам сенатора, вероятно, единовременные выплаты пенсионерам будут направлены вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия.

«Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года. В бюджете есть необходимые резервы», - подчеркнул Рязанский.

Он назвал эти выплаты хорошим подарком пенсионерам и военнослужащим.