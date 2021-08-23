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Россиянам предложили отдохнуть в Болгарии за 3,5 тыс. рублей в «бархатный» сезон

Анна Безрукова
23 минуты назад

Туристам из России предложили посетить Болгарию в разгар бархатного сезона за 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщается на портале Tourdom.ru.

Россиянам предложили отдохнуть в Болгарии за 3,5 тыс. рублей в «бархатный» сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что самый недорогой авиабилет в одну сторону из Москвы в Варну 31 августа для путешествующего будет стоить 3310 рублей. При этом время в пути составит около 2,5 часа. Этот рейс будет осуществлять авиаперевозчик Bulgaria Air.

При этом поездка туда-обратно по данному направлению будет стоить для потенциального покупателя 24 139 рублей с ручной кладью, но без багажа. За 8913 рублей доступно оформить багаж весом до 23 килограммов. Перелеты на маршруте будет выполнять российский авиаперевозчик S7.

Напомним, авиасообщение между Россией и Болгарией восстановили в конце июня после закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что привитым «Спутником V» жителям РФ разрешили посещение Болгарии без ПЦР-тестов. Болгарские ученые определили Россию как страну, попадающую в «оранжевую зону» риска. По этой причине ввели некоторые послабления для российских граждан.

"В соответствии с распоряжением главы минздрава Болгарии с 29 июля были введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как страна, попадающая в оранжевую зону риска, - прокомментировали 29 июля ТАСС в минздраве Болгарии.

Личный счет,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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