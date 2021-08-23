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В Кремле ответили на вопрос о росте налогов из-за выплат пенсионерам

Лера Букина
1 час назад

Налоги в стране не увеличатся из-за выделения средств на выплаты военным и пенсионерам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о росте налогов из-за выплат пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. На выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим будет необходимо направить около 500 миллиардов рублей бюджетных средств. По словам сенатора, вероятно, единовременные выплаты пенсионерам будут направлены вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия.

Личный счет,Валерий Рязанский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Совет Федерации,РИА Новости,
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