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Названы самые дешевые направления для перелетов до конца года

Елена Прошина
15 минут назад

Сервис для организации путешествий OneTwoTrip проанализировал среднюю стоимость билета в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. Среди самых бюджетных направлений – из Санкт-Петербурга в Москву и Ливерпуль и из Москвы Брянск и Анталью. Об этом пишет издание «Газета.Ru».

Названы самые дешевые направления для перелетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самый дешевый билет на самолет стоит 1045 руб. За эти деньги до конца года можно улететь из Москвы в Брянск. Из Брянска в Москву дороже - за 1528 руб. Среди наиболее недорогих внутренних перелетов. также рейсы из Элисты в Минеральные Воды (1270 руб., обратно - 1770 руб.) и из Москвы в Ярославль (1632 руб.).

Недорогие билеты также есть из Абакана в Кызыл (1808 руб.), из Санкт-Петербурга в Москву (1835 руб., обратно - 1908 руб.), из Уфы в Калугу (1837 руб.) и из Пскова в Москву (1890 руб.).

За границу дешевле всего улететь в одиночку в венгерский Дебрецен (3165 руб.). Из Северной столицы также есть бюджетные рейсы в Ливерпуль (4375 руб.), Люксембург (5750 руб.) и македонский Охрид (5525 руб.).

Из Москвы в венгерский Дебрецен чуть дороже, чем из Санкт-Петербурга, - за 4575 руб. Кроме того, недорогие билеты есть в Анталью (5340 руб.) и Стамбул (5990 руб.).

Краснодарцы за 6080 руб. могут улететь в армянский Гюмри, жители Ростова-на-Дону - в Ереван за 5835 руб., а в киргизский Ош - за 5840 руб.

«Мы фиксируем снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы до конца года по сравнению с аналогичными периодами в 2019-м и 2020-м. Так, средняя цена билета на внутренние рейсы в указанный период, по данным бронирований, составляет 5500 руб. в одну сторону на человека, что на 16,7% ниже, чем в 2019-м и на 5% ниже, чем в прошлом году. Если говорить о международных направлениях, средняя стоимость в 2021 году составляет 10 100 руб. и соответствует цене 2019-го», - сообщили изданию в «OneTwoTrip».

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