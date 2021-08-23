Экс-министр правительства Афганистана устроился  на работу доставщиком еды в Германии

Бывший министр коммуникационных и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Садат, который с декабря 2020 года живет в Германии, утроился на работу доставщиком еды.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Leipziger Volkszeitung.
"Теперь я веду простую жизнь", - цитирует бывшего министра издание.
Как сообщает газета, в будущем он рассчитывает устроиться на работу по профилю - в телекоммуникационную компанию Telekom. Свой сегодняшний выбор он объяснил тем, что у него закончились сбережения.
Сайед Ахмад Шах Садат в правительстве Афганистана в том числе отвечал за расширение телекоммуникационной сети. Он занимал должность до 2018 года. В декабре 2020 года он переехал в Германию.