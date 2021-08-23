Экс-министр правительства Афганистана устроился  на работу доставщиком еды в Германии

Бывший министр коммуникационных и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Садат, который с декабря 2020 года живет в Германии, утроился на работу доставщиком еды.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Leipziger Volkszeitung.

"Теперь я веду простую жизнь", - цитирует бывшего министра издание.

Как сообщает газета, в будущем он рассчитывает устроиться на работу по профилю - в телекоммуникационную компанию Telekom. Свой сегодняшний выбор он объяснил тем, что у него закончились сбережения.