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Российский блогер отправил накопленные на учебу деньги женщинам Афганистана

Елена Прошина
18 минут назад

16-летний подросток из Йошкар-Олы отправил женщинам Афганистана все деньги, которые он накопил на университет. Как сообщает Telegram-канал Mash, Захар только перешел в десятый класс, но уже стал феминистом.

Парень зарабатывает блогингом, что приносит небольшие, но все же деньги – порядка 7-8 тысяч в месяц. Всю сумму он откладывал на обучение на ландшафтного дизайнера в Москве, однако после начала военных действий в Афганистане он начал освещать ситуацию с женщинами в стране в TikTok.

Захар настолько проникся ситуацией, что отправил все свои накопления в соответствующий благотворительный фонд. О поступке он рассказал в своем блоге.

Акция не ограничилась лишь поступком 16-летнего подростка – другие блогеры поступили его примеру и стали также отсылать деньги в правозащитный фонд.

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