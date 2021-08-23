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Российские туристы поставили рекорд на курортах Турции

Lenta.ru
17 минут назад

С января по июль текущего года Турцию посетили 1,55 миллиона российских туристов, тем самым поставив рекорд по числу прибывших за этот период в страну иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Минкультуры.

Российские туристы поставили рекорд на курортах Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, всего в страну за указанный период прибыли около 10 миллионов путешественников, среди которых 15,4 процента (1,55 миллиона) — граждане России. В июле, который считается разгаром туристического сезона, в Турцию въехали 807 тысяч россиян.

На втором месте по количеству посещений разместилась Германия (1,26 миллиона человек), на третьем — Украина (1,11 миллиона).

При этом за аналогичный период в 2020 году в Турцию прибыли только 332 тысячи российских туристов.

Ранее в августе стало известно, что самым популярным местом отдыха в Турции среди россиян стала провинция Анталья, поскольку туры туда обходятся дешевле, чем в другие регионы республики. Лидером списка курортов стала Аланья, на второй строчке — Кемер и Сиде, а далее следует Белек и сама Анталья.

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