Туры на "высокий" сезон в Египте начали продавать дешевле летних

Туроператоры открыли ранние бронирования по зарубежным направлениям на конец осени и зиму, где в это время наступает "высокий" сезон. Стоимость отдыха в Египте пока даже ниже, чем летом, рассказали "РГ" представители туриндустрии. В дальнейшем стоимость отдыха будет зависеть от спроса и количества рейсов.

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Например, недельные туры в Египет на ноябрь в отель "три звезды" по системе "все включено" сейчас начинаются от 36 тысяч рублей на человека, рассказал представитель TUI. Это дешевле, чем было в августе и сентябре, когда подобные туры стоили около 40 тысяч рублей.

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Летом в Египте очень жарко. Лучший период для отдыха начинается с октября и длится до конца марта. На Новый год приходится пик сезона. Доступны и другие зарубежные направления. Туры на Мальдивы бронируются уже даже на майские праздники 2022 года, а путешествия в ОАЭ - на новогодние даты, отмечают в Tez Tour. По словам представителя компании, с некоторой долей вероятности цены на ноябрь и декабрь могут еще снизиться, так как традиционно этот период отличается сниженным спросом в туризме. Сейчас, например, недельные туры на Мальдивы стоят от 90 тысяч рублей на человека в отель "четыре звезды" с завтраками.

Также на осень и зиму доступны туры в Доминикану, Сейшелы, Кубу, Мексику, Шри-Ланку, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. При этом туристы обращают внимание на правила въезда. Глубина бронирований выше на тех направлениях, где лояльнее требования к туристам, например, для въезда в Доминикану не нужен ПЦР-тест и не придется проходить карантин, замечает он. То есть на рынке есть конкуренция, которая оказывает давление на цены. Вопрос в том, каков будет спрос.

Ранние бронирования, в отличие от прошлого года, уже идут, но, конечно, не так активно, как было до пандемии, отмечает Горин. На Новый год пока появилось 10-15% бронирований. В 2019 году на эту дату показатель был в разы больше. Глубина бронирований снизилась из-за опасений туристов. Сейчас путешественники предпочитают покупать туры в основном за три-четыре недели до вылета.

К ноябрю ситуация может поменяться. С одной стороны, предложений, скорее всего, будет становиться больше. Авиакомпании запросили в Росавиации допуски еще на десятки прямых рейсов на курорты Египта к уже выданным ранее сотням допусков, свидетельствуют данные ведомства. Решение, вероятно, будет принято в конце этой недели, считают в АТОР. Пока объем допусков даже превышает квоты оперштаба по борьбе с коронавирусом, в сентябре станет понятно, будут ли выбраны выделенные квоты, замечает Горин.

С другой стороны, спрос действительно может быть довольно высоким. К тому же нет никакой ясности со странами Юго-Восточной Азии, которые также были очень востребованы в осенне-зимний сезон как пляжные направления.

Если Вьетнам, Индонезия, Таиланд так и не откроются для российских туристов, тогда все рейсы в Египет, Доминикану, на Кубу будут загружены, цены пойдут вверх.