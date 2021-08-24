Россиян научили правильно экономить на акциях в супермаркете

Акционные предложения в магазинах позволяют не только сэкономить на товарах, но и получить бонусы для личного бюджета. Об этом заявил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Стоит оформлять бонусные карты лояльности тех сетей, в которые покупатель ходит чаще всего — по ним часто можно найти нужные товары с приличными скидками, а накопительная система скидок позволяет списывать баллы за покупки в счет оплаты либо получать дополнительные скидки, — рассказал специалист.

Также внимание стоит обратить на кобрендинговые банковские карты с программой кэшбеков, добавил он. Данный тип продуктов выгоден банкам, продавцам и клиентам, приводит слова Переславского «Прайм».

15 июля эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что из-за отсутствия финансовой дисциплины можно терять десятки тысяч рублей каждый год.

Он отметил, что следует проанализировать все статьи расходов и попробовать уменьшить траты там, где это возможно. Например, кофе из кафе по дороге на работу можно заменить на домашний и сэкономить пару тысяч рублей в месяц.