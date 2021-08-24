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Экономист объяснил, как правильно экономить на акциях в супермаркете

Вечерняя Москваиещё 3
35 минут назад

Акционные предложения в магазинах позволяют не только сэкономить на товарах, но и получить бонусы для личного бюджета. Об этом заявил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Россиян научили правильно экономить на акциях в супермаркете
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Стоит оформлять бонусные карты лояльности тех сетей, в которые покупатель ходит чаще всего — по ним часто можно найти нужные товары с приличными скидками, а накопительная система скидок позволяет списывать баллы за покупки в счет оплаты либо получать дополнительные скидки, — рассказал специалист.

Также внимание стоит обратить на кобрендинговые банковские карты с программой кэшбеков, добавил он. Данный тип продуктов выгоден банкам, продавцам и клиентам, приводит слова Переславского «Прайм».

15 июля эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что из-за отсутствия финансовой дисциплины можно терять десятки тысяч рублей каждый год.

Он отметил, что следует проанализировать все статьи расходов и попробовать уменьшить траты там, где это возможно. Например, кофе из кафе по дороге на работу можно заменить на домашний и сэкономить пару тысяч рублей в месяц.

После этого, по его словам, стоит разобраться с кредитными картами и кредитами. В результате этих действий появится определенная сумма, которую можно откладывать или инвестировать, заключил эксперт.

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