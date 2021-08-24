Для молодежи раскрыли сферы с самыми высокими зарплатами

«Молодым людям обычно предлагают вакансии, которые не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. Так, программисту С++ в московской компьютерной компании предлагают зарплату от 160 тысяч. Инженер-конструктор в Санкт-Петербурге может получать до 150 тысяч рублей.

Работа сервис-менеджера по холодильному оборудованию в Новосибирске оценивается в 100 тысяч рублей в месяц и выше. Слесарь-сантехник в Краснодаре может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Также доход до 100 тысяч рублей доступен официанту в Казани. Аналогичная зарплата предлагается комплектовщику на складе автомобильных запчастей в Екатеринбурге и мебельщику в Ростове-на-Дону. В Сочи пекарю готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц.