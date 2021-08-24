Кто получает самую большую пенсию в России

«Есть социальная пенсия, но она не страховая. Она выплачивается тем лицам, которые на сегодняшний день не имеют достаточного стажа. Она может быть в размере и пяти тысяч рублей», – сказал он. При этом пенсия по старости равняется прожиточному минимуму, который зависит от конкретного региона, сообщил Александр Сафонов в беседе с «Радио 1». В то же время, продолжил эксперт, пенсия высших госслужащих, завершивших карьеру, может доходить до 70 тысяч рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что часть пенсионеров сможет получить выплату в 2100 рублей. Фото: ФедералПресс / Инна Малышева