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Кто получает самую большую пенсию в России

РИА "ФедералПресс"иещё 2
1 час назад

«Есть социальная пенсия, но она не страховая. Она выплачивается тем лицам, которые на сегодняшний день не имеют достаточного стажа. Она может быть в размере и пяти тысяч рублей», – сказал он. При этом пенсия по старости равняется прожиточному минимуму, который зависит от конкретного региона, сообщил Александр Сафонов в беседе с «Радио 1». В то же время, продолжил эксперт, пенсия высших госслужащих, завершивших карьеру, может доходить до 70 тысяч рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что часть пенсионеров сможет получить выплату в 2100 рублей. Фото: ФедералПресс / Инна Малышева

Кто получает самую большую пенсию в России
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Личный счет,Александр Сафонов,ФедералПресс,
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