Цены на билеты в Сочи упали до рекордного уровня

Авиабилеты по направлению в Сочи упали в цене до рекордного уровня, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По словам специалистов, стоимость авиабилетов в текущем году не смогла вернуться на допандемийный уровень. Обычно в разгар отпусков стоимость билетов в 10 раз выше, чем сейчас. Так, есть возможность купить билет со скидкой в пятьдесят процентов, хотя август – пик сезона. Как отмечается, схожая динамика зафиксирована и по другим направлениям.

В среднем чек на авиабилеты на перелеты по стране в одну сторону с вылетом в сентябре-декабре 2021 года уменьшился на 13-17% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, сообщил АТОР со ссылкой на данным сервиса Kupibilet.

Что касается билетов «туда-обратно», то их стоимость упала на 30% в сравнении с показателями 2020 годом, и на 15-20% - с 2019 годом.

Уточняется, что низкие цены обусловлены введенными ограничениями для туристов в Краснодарском крае. Отмены бронирований в Краснодарском крае на фоне ограничений составили порядка 20-30%, следует из данных главы Ростуризма Зарины Догузовой.