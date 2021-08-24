Законопроект о единовременных выплатах пенсионерам будет принят в начале осени, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Закон, который необходим для этих выплат, будет рассмотрен и принят в первые дни осенней сессии», – подчеркнул он.
Рязанский отметил, что Совет Федерации намерен оперативно рассмотреть и одобрить соответствующий закон после принятия его в Госдуме.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.
Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. На выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим будет необходимо направить около 500 миллиардов рублей бюджетных средств. По словам сенатора, вероятно, единовременные выплаты пенсионерам будут направлены вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия.