Законопроект о единовременных выплатах пенсионерам будет принят в начале осени, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Закон, который необходим для этих выплат, будет рассмотрен и принят в первые дни осенней сессии», – подчеркнул он.

Рязанский отметил, что Совет Федерации намерен оперативно рассмотреть и одобрить соответствующий закон после принятия его в Госдуме.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.