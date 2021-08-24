Как сэкономить на подготовке детей к школе

Для сборов детей в школу специалисты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова рекомендуют россиянам искать скидки, распродажи, масштабные акции в течение всего года и даже в сентябре.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также, по их мнению, целесообразно покупать товары не только в крупных торговых сетях, но и маркетплейсах и на разнообразных сайтах, в том числе зарубежных. Эксперты отмечают, что благодаря покупкам в интернете люди могут существенно сэкономить.

Специалисты напоминают также о пособиях и субсидиях, которые могут получить некоторые категории родителей от государства. Так, им следует проверять информацию на портале «Госуслуги», в органах соцзащиты или МФЦ и подавать заявления в госорганы, подчеркивают эксперты.

«Благодаря таким мерам и единовременной выплате в этом году собрать школьника можно не более ощутимо для семейного бюджета, чем в 2020 году», - считают эксперты.

Как отмечается, в июле инфляция составила 6,46% по отношению к такому же периоду предыдущего года. Также на портале сообщается, что в 2021 году траты на подготовку первоклассника к 1 сентября обойдутся в среднем в 21,2–24,3 тысячи рублей, это 37–42% официального месячного денежного дохода родителя с учетом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по экономике РФ.