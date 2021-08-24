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Каждому россиянину предложили отдать по $120 из полученной от МВФ помощи

Лера Букина
1 час назад

Полученная со стороны Международного валютного фонда (МВФ) помощь в размере $17,5 млрд будет направлена на восстановление экономики. Об этом «Радио 1» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников, передает NEWS.ru.

Каждому россиянину предложили отдать по $120 от МВФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам парламентария, скоро власти решат, как будут применяться эти средства.

«Мы вправе направить их по своему усмотрению — там очень малые ограничения. Но предполагается, что это деньги, которые должны пойти на восстановление экономики», — подчеркнул Калашников.

Как отметил депутат, Россия на регулярной основе отчисляла средства в МВФ, так как является страной — участницей фонда. В настоящее время каждой стране направили из фонда гуманитарную помощь на устранение последствий пандемии в размере, пропорциональном своему вкладу.

Существует несколько способов оказать поддержку экономике, заявил Калашников. Так, целесообразно раздать их людям для увеличения потребительского спроса или малому и среднему бизнесу. Депутат также отметил, что деньги можно выделить на то, чтобы создать инфраструктуру.

Если будет принято решение о раздаче «вертолетных денег», то сумма в 17,5 млрд долларов может быть поделена поровну между всеми гражданами России. По оценке Росстата, на 1 января 2021 года в России было 146 171 015 граждан. Соответственно, каждому россиянину будет причитаться по 123 доллара США.

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил России около $18 млрд в виде специальных прав заимствования (special drawing rights, SDR). Такая сумма была выделена в рамках антикризисного распределения средств МВФ. Издание назвало это распределение историческим по размеру: всего страны-участницы МВФ получили 456 млрд SDR, это эквивалентно $650 млрд. В МВФ рассчитывают, что мера станет «прививкой для мировой экономики» во время коронавирусного кризиса.

Личный счет,Сергей Калашников,Международный валютный фонд,Госдума,Росстат,
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