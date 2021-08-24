Россияне рассказали о новогоднем отдыхе

Четверть россиян намерена во время новогодних каникул путешествовать по России, вместе с тем почти каждый пятый гражданин заявил о планах остаться дома в связи с неспокойной эпидемиологической ситуацией, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

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«Отвечая на вопрос о новогодних каникулах, 27% респондентов надеются отдохнуть на Новый год в России, а 19% уверены, что пандемия до конца года не закончится и собираются провести новогодние каникулы дома», — подчеркнули аналитики.

Почти каждый десятый россиянин (9%) хочет провести новогодние праздники за рубежом при открытии границ к тому моменту. Чуть менее половины опрошенных (46%) отметили, что заниматься планированием сейчас нецелесообразно.

Что касается планов отдохнуть летом в следующем году, то 38% опрошенных намерены понять не раньше весны, что будут делать. Вместе с тем некоторые граждане уже строят планы на предстоящий летний отпуск. Так, 18% респондентов хотят провести его дома или на даче. 14% участников собираются отдохнуть на российских курортах, 12% респондентов хотят следующим летом путешествовать по России без посещения курортов. Еще 14% считают, что границы откроют, поэтому делают ставки на отдых за рубежом. Не собираются брать отпуск следующим летом 4% опрошенных.