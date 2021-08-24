Названы профессии, представители которых хотят поскорее выйти на пенсию

Согласно исследованию сервиса SuperJob, женщины, работающие маркетологами, дизайнерами и юристами, хотели бы выйти на пенсию в 52 года, а мужчины, работающие PR-менеджерами, дизайнерами и бухгалтерами, - в 54 года. Об этом сообщают «Невские новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в Госдуму внесен законопроект, предполагающий возвращение прежнего пенсионного возраста. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, для мужчин средний желаемый возраст выхода на заслуженный отдых - 55 лет, для женщин — 53 года.

Как стало известно, 28 % участников опроса считают, что для мужчин оптимальный выход на пенсию — 56-60 лет. 20 % предпочитают выйти на пенсию в период с 51 года до 55 лет, 13 % — в 46-50 лет.

Столь ранние сроки обусловлены желаем людей «пожить для себя». Среди мужчин 11% респондентов хотят выйти на пенсию до достижения 45 лет. Вместе с тем 7 % опрошенных могут трудиться до 66 лет, 9% - до 61-65 лет.

Женщины (39 %) хотят выйти на заслуженный отдых в возрасте от 51 до 55 лет. Многие из них в этом время хотят нянчиться с внуками. Прекратить свою трудовую деятельность в 46-50 лет хотят 20% россиян, в 56-60 лет - 16 %.