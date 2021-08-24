Названы профессии, представители которых хотят поскорее выйти на пенсию

Согласно исследованию сервиса SuperJob, женщины, работающие маркетологами, дизайнерами и юристами, хотели бы выйти на пенсию в 52 года, а мужчины, работающие PR-менеджерами, дизайнерами и бухгалтерами, - в 54 года. Об этом сообщают «Невские новости».
Напомним, что в Госдуму внесен законопроект, предполагающий возвращение прежнего пенсионного возраста. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, для мужчин средний желаемый возраст выхода на заслуженный отдых - 55 лет, для женщин — 53 года.
Как стало известно, 28 % участников опроса считают, что для мужчин оптимальный выход на пенсию — 56-60 лет. 20 % предпочитают выйти на пенсию в период с 51 года до 55 лет, 13 % — в 46-50 лет.
Столь ранние сроки обусловлены желаем людей «пожить для себя». Среди мужчин 11% респондентов хотят выйти на пенсию до достижения 45 лет. Вместе с тем 7 % опрошенных могут трудиться до 66 лет, 9% - до 61-65 лет.
Женщины (39 %) хотят выйти на заслуженный отдых в возрасте от 51 до 55 лет. Многие из них в этом время хотят нянчиться с внуками. Прекратить свою трудовую деятельность в 46-50 лет хотят 20% россиян, в 56-60 лет - 16 %.
«Справедливая Россия» обратилась в кабмин с просьбой осведомить о сроках индексации пенсий работающим пенсионерам. Запрос составлен на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. Как выяснилось, к депутатам обращается много работающих пенсионеров, которые жалуются на то, что им не индексируют пенсии. По словам автора запроса, это - нарушение положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции РФ.