Путин призвал разобраться с проблемой автоматического списания соцвыплат за долги

Президент России Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства социальных выплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.

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«Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», — сказал Путин на втором этапе съезда «Единой России».

В июне сообщалось, что Сбербанк проверяет случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов. Проверки были организованы после того, как клиенты банка пожаловались в соцсетях на списание детских пособий, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса.