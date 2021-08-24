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Путин призвал разобраться с проблемой автоматического списания соцвыплат за долги

RT на русскомиещё 1
2 часа назад

Президент России Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства социальных выплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.

Путин призвал разобраться с проблемой автоматического списания соцвыплат за долги
Фото: ТАССТАСС

«Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», — сказал Путин на втором этапе съезда «Единой России».

В июне сообщалось, что Сбербанк проверяет случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов. Проверки были организованы после того, как клиенты банка пожаловались в соцсетях на списание детских пособий, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал ранее, что единовременные выплаты к началу учебного года в размере 10 тыс. рублей уже получили родители 20 070 000 детей школьного возраста, то есть 98% от планируемого числа получателей.

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