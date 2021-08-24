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"Удобный и современный способ": эксперт об автоматической системе назначения пенсий

Роман Кирьянов
14 минут назад

Автоматический режим назначения пенсии по старости упростит процесс получения выплат для большинства россиян, однако только после оформления ими соответствующего заявления. Об этом "Рамблеру рассказал член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

"Удобный и современный способ": эксперт об автоматической системе назначения пенсий
Фото: ТАССТАСС

"Порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме улучшает условия для пенсионеров, но для отдельных категорий . Это удобный и современный способ денежного социального оборота. Однако, если заявление не будет подано самостоятельно, то автоматичная выплата не будет применена", - заявила она.

В то же время она напомнила, что ветераны вооруженных сил и космонавты имеют право на получение пенсии без подачи соответствующего заявления.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил о подготовке изменений в регламент получения пенсий по старости. Теперь можно будет получить расчет размера пенсии в автоматическом режиме после подачи соответствующего заявления на портале Госуслуг.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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