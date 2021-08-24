"Удобный и современный способ": эксперт об автоматической системе назначения пенсий

"Порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме улучшает условия для пенсионеров, но для отдельных категорий . Это удобный и современный способ денежного социального оборота. Однако, если заявление не будет подано самостоятельно, то автоматичная выплата не будет применена", - заявила она.