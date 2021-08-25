Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке в экспериментальных целях, а не ради пиара.
«Арбузы – это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей – это вопрос номер один», – приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Он отметил, что лично проверяет наработки белорусских ученых. Лукашенко уточнил, что начинал в свое время с одного голландского сорта арбуза.
«Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (президент Таджикистана). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас», – сказал Лукашенко.
Также президент указал, что аналогичный подход и в отношении других культур, например новых сортов картофеля, президент собирает урожай и изучает результат.
«Картофель, который наши ученые делают, ... он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый – в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы», – пояснил белорусский лидер.
Кроме этого Лукашенко раскритиковал случаи бесхозяйственного отношения к технике и урожаю во время уборочной кампании в Белоруссии. Он назвал катастрофой проявления «безалаберности, недисциплинированности и неисполнительности».
В 2018 году Лукашенко принял участие в сборе урожая на своем приусадебном участке.