«Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (президент Таджикистана). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас», – сказал Лукашенко.