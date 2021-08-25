Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Лукашенко объяснил, зачем выращивает арбузы на своем участке

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
13 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке в экспериментальных целях, а не ради пиара.

«Арбузы – это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей – это вопрос номер один», – приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Он отметил, что лично проверяет наработки белорусских ученых. Лукашенко уточнил, что начинал в свое время с одного голландского сорта арбуза.

«Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (президент Таджикистана). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас», – сказал Лукашенко.

Также президент указал, что аналогичный подход и в отношении других культур, например новых сортов картофеля, президент собирает урожай и изучает результат.

«Картофель, который наши ученые делают, ... он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый – в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы», – пояснил белорусский лидер.

Кроме этого Лукашенко раскритиковал случаи бесхозяйственного отношения к технике и урожаю во время уборочной кампании в Белоруссии. Он назвал катастрофой проявления «безалаберности, недисциплинированности и неисполнительности».

В 2018 году Лукашенко принял участие в сборе урожая на своем приусадебном участке.

Личный счет,Видео,Александр Лукашенко,Эмомали Рахмонов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители