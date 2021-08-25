Юрист рассказала о штрафах за домашних животных

Закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность. Об этом сообщила адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.
«За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность», — рассказала Ермолаева агентству «Прайм».
Она также отметила, что по закону владелец обязан возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему лицу.
При этом юрист добавила, что региональные власти сами определяют меры ответственности для владельцев домашних питомцев. Так, например, в Москве за причинение собакой вреда чужому имуществу назначается штраф до тысячи рублей и компенсация вреда. За нарушение правил выгула собаки или ее содержание в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов — штраф до двух тысяч рублей, а за уклонение от прививки против бешенства — до трех тысяч рублей.
Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить кабмину до 1 декабря текущего года законопроект о ведении учета домашних животных. За исполнением закона после его вступления в силу будет следить Генпрокуратура РФ. По словам председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, процедура должна быть простой и бесплатной, без введения наказаний и штрафов.