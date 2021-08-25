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Владелица Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России

Анна Безрукова
13 минут назад

Несмотря на введенные Украиной санкции, Татьяна Бакальчук, основательница крупнейшего интернет-магазина в России, стала лидером рейтинга самых богатых женщин. Ее магазин известен не только в России, но и в десятке других стран.

Владелица Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России
Фото: ТАССТАСС

На этот раз в список богатейших женщин России по версии Forbes вошли новые участницы. На первом месте оказалась владелица крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием $13 млрд.

На втором месте - бывшая собственница девелопера "Интеко" и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Размер ее активов равен $1,3 млрд.

Совладелица группы "Черкизово" Лидия Михайлова и ее семья ($1,3 млрд) замыкает топ-3, на четвертой позиции - дочь совладельца нефтяного предприятия "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна Екатерина Федун ($900 млн).

В рейтинг также вошли две новые бизнесвумен. Так, пятое место - у совладелицы сети дискаунтеров "Светофор" Валентины Шнайдер и ее семьи ($650 млн). В список богатейших женщин страны она попала впервые. Принадлежащая ей сеть супермаркетов стала самой быстрорастущей в прошлом году. В 2009 году у нее был один магазин в Красноярске, на данный момент размер выручки достигает 200 млрд рублей.

Следует отметить, что в этом году в отношении Татьяны Бакальчук были введены украинские санкции сроком на три года. На Украине это аргументировали тем, что якобы магазин продает военную форму и товары, "применяемые в целях российской пропаганды".

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