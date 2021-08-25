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Миллионы россиян остались без индексации пенсий

Лера Букина
57 минут назад

Число пенсионеров в России на 1 апреля 2021 года достигло 42,6 миллиона человек, из них 8,6 миллионов работающих граждан, чьи пенсии не индексируются. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, опубликованной на сайте ведомства.

Миллионы россиян остались без индексации пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Получателей страховых пенсий — 38 779,75 тысяч человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 35 357,27 тысяч человек. Число работающих пенсионеров всего составило 8 613,30 тысяч человек», — сказано в документе.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Им полагается только небольшая надбавка, которая направляется каждый год с 1 августа. Вместе с тем, страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января 2021 года проиндексировали на 6,3%. Их сумма увеличилась до 16 921 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости увеличился до 17 536 рублей, а по инвалидности - до 10 401 рублей.

«Справедливая Россия» обратилась в кабмин с просьбой осведомить о сроках индексации пенсий работающим пенсионерам. Запрос составлен на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

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