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Калининградские власти озвучили максимальную зарплату педагогов

РИА "ФедералПресс"иещё 2
21 час назад

«По данным за прошлый учебный год, мы фиксировали заработную плату и в 103 тыс. рублей. Это серьезная нагрузка. Там и классное руководство, и подготовка наших олимпиадников, работа с одаренными ребятами», – отметила Трусенева. Однако она добавила, что на ставку в 18 часов о такой сумме речь не идет. Средняя зарплата учителя в регионе составляет 37 тыс. рублей в месяц, уточняет «Клопс». Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградским школьникам собираются дать дополнительный выходной. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Калининградские власти озвучили максимальную зарплату педагогов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Личный счет,Полина Зиновьева,ФедералПресс,
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