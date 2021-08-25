Калининградские власти озвучили максимальную зарплату педагогов

«По данным за прошлый учебный год, мы фиксировали заработную плату и в 103 тыс. рублей. Это серьезная нагрузка. Там и классное руководство, и подготовка наших олимпиадников, работа с одаренными ребятами», – отметила Трусенева. Однако она добавила, что на ставку в 18 часов о такой сумме речь не идет. Средняя зарплата учителя в регионе составляет 37 тыс. рублей в месяц, уточняет «Клопс». Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградским школьникам собираются дать дополнительный выходной. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева