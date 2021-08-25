Как пенсионерам получить 10 тысяч "путинских" рублей. Инструкция

Для того чтобы получить выплату в 10 тысяч рублей, пенсионерам не придется совершать каких-либо действий. Подача заявления не предусматривается. Выплату назначат по данным ведомства, которое выплачивает обычную пенсию.

Кому назначат выплату

На единовременную выплату могут рассчитывать пенсионеры, получающие государственные, страховые и социальные пенсии, а также те, у кого пенсия по отдельному закону для военных и силовых ведомств. Речь идет не только о пенсиях по старости, но и по инвалидности, потере кормильца или за выслугу. Для выплаты работающим гражданином быть не обязательно.

Какая сумма будет зачислена

На выплату не влияет доход пенсионера, размера пенсии и другие факторы. Ее сумма составит 10 000 рублей один раз.

Срок зачисления средств

Согласно указу, выплату направят в сентябре. Большинство пенсионеров может ждать этой господдержки в начале осени.

Как могут быть потрачены деньги

Как отмечается, их можно тратить так, как пожелает сам пенсионер. Данная выплата не повлияет на другие пенсионные доплаты и льготы.