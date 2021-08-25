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Как пенсионерам получить 10 тысяч "путинских" рублей. Инструкция

Лера Букина
1 час назад

Для того чтобы получить выплату в 10 тысяч рублей, пенсионерам не придется совершать каких-либо действий. Подача заявления не предусматривается. Выплату назначат по данным ведомства, которое выплачивает обычную пенсию.

Кому назначат выплату

На единовременную выплату могут рассчитывать пенсионеры, получающие государственные, страховые и социальные пенсии, а также те, у кого пенсия по отдельному закону для военных и силовых ведомств. Речь идет не только о пенсиях по старости, но и по инвалидности, потере кормильца или за выслугу. Для выплаты работающим гражданином быть не обязательно.

Какая сумма будет зачислена

На выплату не влияет доход пенсионера, размера пенсии и другие факторы. Ее сумма составит 10 000 рублей один раз.

Срок зачисления средств

Согласно указу, выплату направят в сентябре. Большинство пенсионеров может ждать этой господдержки в начале осени.

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Как могут быть потрачены деньги

Как отмечается, их можно тратить так, как пожелает сам пенсионер. Данная выплата не повлияет на другие пенсионные доплаты и льготы.

Ранее на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет правительство выделило по 10 тысяч рублей. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья верхний возрастной порог повысили до 23 лет. Родителям школьников необходимо подать заявление онлайн через портал Госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

Личный счет,Видео,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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