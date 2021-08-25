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Сколько алиментов платят российские звезды

Лера Букина
33 минуты назад

Портал NEWS.ru. рассказал о том, какие выплаты получают бывшие жены футболистов Павла Мамаева и Александра Кержакова, певца Стаса Пьехи, актера Виталия Гогунского и хоккеиста Ивана Телегина.

В эти недели продолжается судебное разбирательство из-за алиментов между Павлом и Аланой Мамаевыми. Согласно данным СМИ, суд может взыскать с футболиста четверть его дохода. Как признался сам Мамаев, он готов отдать любые деньги, лишь бы его оставили в покое.

Почти миллион

Ежемесячные выплаты российского хоккеиста Ивана Телегина своей бывшей жене Пелагее достигают около 900 тысяч рублей в месяц. Размер выплат привязан к фиксированному контракту хоккеиста, однако может расти в случае получения им бонусов и призовых.

От 350 до 500 тысяч

Певец Стас Пьеха направляет алименты Наталье Горчаковой на сумму 350 тысяч рублей. Среди прочего бывшая жена получает деньги по необходимости. Стас признавался, что ежемесячная сумма достигает 500 тысяч рублей

Без денег, но с жильем

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский денег на своего ребенка своей бывшей жене не высылает. Правда, по словам актера, он оставил экс-супруге квартиру в Москве.

«Столкнулся с дьяволом»: Мамаев рассказал о бывшей жене

Российский футболист Александр Кержаков обязан выплачивать бывшей супруге, дочери сенатора Милане Тюльпановой алименты — шестую часть дохода. В мае этого года бывшая супруга спортсмена пожаловалась на то, что получила за месяц в качестве алиментов на сына Артемия менее 30 тыс. рублей.

В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2023 году процедуру взыскания алиментов переведут в электронный формат. По его словам, процесс будет происходить преимущественно дистанционно.

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