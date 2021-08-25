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В ПФР объяснили порядок получения единовременной выплаты 10 тысяч рублей

Вероника Полынина
25 минут назад

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат пенсионеры, которые постоянно проживают на территории РФ и по состоянию на 31 августа получают пенсии через Пенсионный фонд России, разъяснили в ПФР.

Единовременная выплата будет осуществлена в сентябре. Никаких заявлений для предоставления выплаты подавать не понадобится.

В фонде также пояснили, что, если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, выплата в 10 тысяч рублей будет осуществляться Пенсионным фондом.

«Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам», - говорится в сообщении.

22 августа президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тысяч рублей.

«На мой взгляд, эта выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС», - сказал президент.

Он отметил, что реальная инфляция для пожилых граждан РФ оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.

Указ о назначении выплат был подписан 24 августа.

Как пенсионерам получить 10 тысяч "путинских" рублей. Инструкция

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