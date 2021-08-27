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Хранившаяся у рабочего старая ваза ушла с молотка за 53 миллиона рублей

Lenta.ruиещё 1
42 минуты назад

Старая ваза, которая около 40 лет хранилась у рабочей семьи из Лондона, ушла с молотка за 520 тысяч фунтов стерлингов (53 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хранившаяся у рабочего старая ваза ушла с молотка за 53 миллиона рублей
Фото: Hannam's AuctioneersHannam's Auctioneers

В начале 1980-х годов отец владельца вазы был демонтажником. Один из клиентов не смог оплатить его работу и вместо денег предложил двух нефритовых Будд и фарфоровую вазу высотой около 30 сантиметров. Тот согласился и принес их домой. Ни он сам, ни его сын, унаследовавший реликвии после его смерти, не догадывались об их ценности.

Недавно владелец вазы решил выставить ее на продажу и показал эксперту. Оказалось, что ее изготовили около трех столетий назад для китайского императора Цяньлуна, правившего с 1736 по 1795 год, и, вероятно, похитили из дворца во время Ихэтуаньского восстания. Ваза хорошо сохранилась, поэтому ее оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).

За лот торговались семь участников аукциона. В итоге победу одержал анонимный покупатель из Китая, готовый отдать за вазу в 36 раз больше первоначальной оценки. С учетом дополнительных взносов, ему придется заплатить 550 тысяч фунтов стерлингов (56 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в английском графстве Дербишир старая разбитая ваза ушла с молотка по цене, которая в 20 раз превышала ожидания экспертов. Она также была изготовлена во времена императора Цяньлуна.

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