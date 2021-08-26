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В Госдуме придумали новую льготу для работающих пенсионеров

Ura.Ru
1 час назад

В Госдуме предложили продлить на четыре дня новогодние выходные для работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

Работающим пенсионерам предложили продлить новогодние каникулы
Фото: URA.RUURA.RU

«В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — передает RT текст обращения Федорова.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить дополнительные выходные. Профессор РАНХиГС Юрий Юденков раскритиковал решение о длинных новогодних праздниках, пишет «Царьград».

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